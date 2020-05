HoloMaintenance Link è la nuova piattaforma per PMI e artigiani che offre assistenza da remoto grazie al supporto della Realtà Aumentata e Mista. L’idea è di Würth, in collaborazione con Microsoft.

Microsoft si è focalizzata sulla realtà mista piuttosto che su quella prettamente virtuale, per progetti come Hololens e Hololens 2. La collaborazione con Wurth, invece, ha permesso di distribuire prodotti dediti al fissaggio e al montaggio fornendo un vero e proprio servizio di assistenza da remoto con HoloMaintenance Link. Un’idea su misura per artigiani e PMI che potranno indubbiamente trarne dei benefici. HoloMaintenance Link è davvero semplice da usare, forse un esempio renderà meglio l’idea.

Immaginate di essere a casa da soli e di avere un problema alla caldaia. Grazie al servizio offerto con questa piattaforma vi basterà contattare l’assistenza per ricevere un link tramite SMS. Cliccando su questo link un tecnico vi guiderà da remoto per risolvere il problema, talvolta inviando anche del materiale utile affinché sia il più semplice e rapido possibile. Ovviamente, ci sono casi in cui è necessaria la presenza di un tecnico, per la sostituzione di alcuni pezzi e così via. Tuttavia, ci sono anche molte problematiche risolvibili in maniera molto più semplice. Al termine sarà anche inviato un ticket d’assistenza con tutte le chiamate effettuate.

HoloMaintenance Link assisterà artigiani e PMI da remoto per risultati più efficaci e più immediati

Con questo nuovo sistema risparmierai il tuo tempo ma anche i tuoi soldi. I vantaggi sono molteplici e tutto ciò che ti serve è semplicemente un dispositivo mobile per interagire con la piattaforma e l’assistente che ti sarà assegnato. Non serve nessun hardware specifico, solo un semplice smartphone (o tablet). Inoltre, è supportato Microsoft Hololens 2 per macchinari più complessi. Il servizio costa minimo 99 euro al mese, per attivare un utente amministratore e uno tecnico. Per le formule che includono un abbonamento di 2 o 3 anni il costo ammonta a 89 e 79 euro al mese. Ogni tecnico aggiuntivo costa 69 euro al mese a prescindere da quale abbonamento di base si sceglie. Inoltre, è possibile un periodo di prova gratuito di un mese.