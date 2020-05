Ancora dubbi sulla data di rilascio della sesta edizione di GTA, uno dei videogame più gettonati da tantissimi anni. La saga di Grand Theft Auto continua e dopo ben cinque anni dal rilascio della quinta edizione, dovrebbe essere ormai prossima anche la sesta.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, infatti, il videogame potrebbe essere rilasciano in contemporanea con l’uscita delle nuove console: la Playstation 5 e Xbox Series X. I rumors in rete non smettono mai di rivelare dettagli e supposizioni, ma anche quali sono le ultime voci da corridoio in circolazione.

GTA dovrebbe sbarcare a breve con la sesta edizione: ecco le ultime indiscrezioni trapelate

Un noto sito statunitense, 4Chan, rivela le ultime indiscrezioni sulla possibile uscita della sesta edizione di GTA e su alcuni punti fondamentali del videogame come, ad esempio, quello dei personaggi. Secondo quanto comunicato, i players questa volta potrebbero avere a disposizione ben quattro personaggi da comandare e due di questi potrebbero essere: un autista e un ex agente israeliano delle forze speciali.

Un altro punto su cui si discute riguarda la mappa perché secondo il noto sito web il videogame potrebbe essere ambientato ad uno stato simile a quello della Florida. Secondo i rumors potrebbe essere ambientato a Vice City, ambientazione già conosciuta dai players perché nota da un altro titolo della serie.

Purtroppo, non c’è alcuna indiscrezioni sulla versione online del gioco.

Queste appena descritte sono solo voci da corridoio al momento perché non esiste alcuna comunicazione ufficiale che conferma quanto detto. Non resta, infatti, aspettare per ulteriori notizie.