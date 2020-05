Da tanto tempo stavamo aspettando l’annuncio e ora è ufficialmente arrivato: Google Search è disponibile anche con la modalità Dark. Per chi ha schermi AMOLED/OLED, e a chi piace il tema scuro, questa è sicuramente una notizia interessante.

La dichiarazione ufficiale è venuta direttamente da Google la quale ha dato anche alcune dritte sul funzionamento del nuovo tema. Gli utenti di tutto il globo potranno usufruire della Dark Mode in Google Search per le prossime ore e provarla ufficialmente.

Google Search: la Dark Mode è ufficialmente attiva, ma per usarla dobbiamo prendere nota di alcuni piccoli accorgimenti

La Dark Mode di Google Search però non è supportata da tutti i sistemi operativi. Infatti, i sistemi operativi che per ora sono compatibili col tema scuro sono iOS 12, iOS 13 e Android 10. Google ci ha tenuto a dire che il tema verrà visualizzato solo se come impostazione predefinita dello smartphone avremo il tema scuro. Vediamo nel dettaglio cosa significa.

Nel dettaglio, se iOS 13 e Android 10 è impostato con il tema scuro, l’applicazione di conseguenza verrà visualizzata dall’utente con il tema scuro. Chiaramente, se avremo impostato il tema chiaro, Google Search ci comparirà con il tema chiaro. È importante sapere quindi che tema predefinito abbiamo impostato sul nostro smartphone. Ma comunque sarà possibile per l’utente cambiare il tema quando vuole, non c’è alcuna limitazione nel caso in cui voglia effettuare lo switch.