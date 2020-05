Il mitico Fortnite riceve un nuovo aggiornamento e che tale evento stesse per accadere lo si era capito dai server temporaneamente offline a causa di “lavori di manutenzione”. Nella patch 12.60 Epic Games introdurrà diversi contenuti inediti senza stravolgere la struttura del gioco. Tuttavia, voci di corridoio danno per certa l’inaugurazione dell’evento Doomsday per cominciare a chiudere col botto la Stagione 2 e preparare i giocatori a quella successiva.

Intanto Fortnite 12.60 vedrà alcune modifiche nella versione mobile del gioco per smartphone, visto che il team modificherà il framerate per stabilizzarlo dopo le recenti polemiche. La risoluzione in sostanza diventerà dinamica, ovvero cambierà automaticamente sullo smartphone per mantenere stabile la frequenza di aggiornamento. Inoltre, ai gamer sarà data la possibilità di configurare la propria UI a piacimento per giocare come desiderano.

Fortnite e l’update 12.60 con tutte le novità

Modalità Salva il Mondo

Parlando di novità nella nuova patch in Fortnite, la modalità di gioco Salva il Mondo modificherà la cadenza di tiro di queste armi:

Tutti gli archi

Dispositivo di lancio Re della Tempesta

Trapassalaser

Crescendo

Lanciatore Nobile

Monsone

Fucile di precisione tubo a vuoto

Dalle modifiche agli archi rimangono fuori le balestre, mentre nello shop saranno disponibili anche la Sea Wolf Jonsey con il vantaggio Alta Marea, Ken Filibustiere con il vantaggio Nebbia Marina e Schioppo, fucile avancarica dalla potente raffica di colpi.

Modalità Creativa e Party Royale

Infine, nella Modalità Creativa e nella Party Royale sono in arrivo interessanti novità. Per la prima saranno introdotte la Galleria Auto A, la Sport e la galleria oggetti “Lo Squalo”. In Party Royale potrete sperimentare un nuovo rampino e un jetpack per muoversi più agevolmente lungo la mappa di Papaya. L’aggiornamento introduce anche una nuova playlist Giochi di Spie.