CoopVoce: offerta da 50GB per pochi euro mensili e per sempre

Riuscire a sfondare nel mondo della telefonia non è certamente a fare di tutti. Sono le aziende più temerarie e soprattutto più intraprendenti sono riuscite ad avere un gran successo. Tra queste sarebbe impossibile non citare CoopVoce, provider che da qualche anno si occupa della telefonia mobile in ambito virtuale.

Molti utenti ricorderanno certamente le origini di questo gestore, il quale non se l’è passata per nulla bene. Tutti sapevano infatti che le sue offerte non avevano a disposizione troppi contenuti, e proprio per questo si tendeva ad evitarlo. Ora però CoopVoce domina grazie al suo cambio di strategia che ha permesso all’azienda di avere voce in capitolo. Le promozioni sono infatti lievitate in termini di contenuti, tenendo però molto basso il prezzo finale. Ora come ora una netta dimostrazione di tutto ciò sarebbe racchiusa proprio sul sito ufficiale nelle vesti della celebre ChiamaTutti Top 50.

CoopVoce: la TOP 50 domina il mondo dei gestori virtuali, solo 10 euro al mese per sempre

CoopVoce ha battuto tanti rivali con la sua ultima proposta: la TOP 50. Si tratta di una promo che al suo interno non disdegna alcun tipo di contenuto. Ci sono infatti disponibili minuti senza limiti per telefonare qualsiasi tipo di numerazione che sia fissa o mobile, 1000 SMS verso tutti i numeri cellulari e 50 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web.

La promo costa solo 10 € al mese per sempre, senza mai cambiare prezzo. Inoltre tutti coloro che hanno già una promozione del gestore attiva, potranno scegliere di cambiare con quest’ultima.