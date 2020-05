È quindi diventato legge il bonus bicicletta, il quale prevede che si possono acquistare in maniera più semplice bici elettriche, bici classiche, hoverboard e altro per la micromobilità per dar voce sempre di più all’ecologia. Il bonus può coprire fino al 60% della spesa effettuata e può arrivare ad un massimo di 500 euro. L’utilizzo del bonus è destinato ai maggiorenni che risiedono in Comuni con una popolazione al di sopra dei 50.000 abitanti. Infine, ultima specificazione importante, il bonus sarà retroattivo, ossia possono beneficiarne chi ha fatto acquisti a partire dal 4 maggio di quest’anno.

Il contributo è ottenibile caricando la fattura sull’applicazione web del Ministero dell’ambiente appena sarà operativa. Può essere effettuata anche un’altra procedura come alternativa alla procedura di rimborso standard: quando l’applicazione sarà online, il buono mobilità può essere usato anche come un buono spesa digitale generabile dall’applicazione web. Il buono generato dovrà essere consegnato ai fornitori autorizzati insieme al saldo. Questa disposizione rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2020.

Ci sono delle bici elettriche che sono davvero molto allettanti, e per questo ve ne consigliamo alcune.

Bici elettriche: alcune scelte che potrebbero interessarti

i-Bike City Easy

Il modello ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. Infatti costa 700 euro, che non è molto per una bici del genere. Ha un telaio in acciaio con forcella in alluminio ammortizzato e in tutto pesa 29 kg. Il motore è da 250W e non supera i 25 km/h, come da legge. Una soluzione molto standard per entrare nel mondo della micromobilità.

Nilox X5

Simile alla i-Bike City Easy abbiamo la Nilox X5. Il suo prezzo è di circa 800 euro. Le ruote sono da 26 pollici, la batteria garantisce 55 km di pedalata assistita e la velocità e sempre di 25 km/h. Il peso è di 23 kg e può sopportare fino a 140 kg.

i-Bike Brera

La i-Bike Brera è una bici elettrica fatta in Italia. Il prezzo è di circa 500 euro. Ha ruote da 20 pollici e un telaio pieghevole. Il motore è da 250 W e ha tre livelli di pedalata assistita. La batteria si ricarica in 6 ore e ha in serbo 20 km di autonomia. Il peso della bici è di 20 kg e può sopportare fino a 100 kg.