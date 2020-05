La gioia di assistere al rinnovo delle proprie serie televisive preferite è incomparabile: sempre in grado di tener compagnia agli utenti, infatti, le produzioni a puntate risultano essere tra le preferite di miliardi di utenti i quali ormai non ne possono fare più a meno. Grazie alla diffusione di servizi di streaming come Netflix, poi, la crescita di contenuti è stata esponenziale visto che gli stessi fornitori sono diventati a loro volta produttori capaci di soddisfare le esigenze degli utenti fino a prima ignorate.

Non è un mistero che in campo di show e serie TV si distingua particolarmente il servizio sopracitato: grazie a dei titoli nuovi o già consolidati, esso è capace di risvegliare orde di spettatori a comando.

Netflix rinnova After Life, annuncia il ritorno di Peaky Blinders ed omette notizie su Sex Education

Tra le novità più recenti che riguardano Netflix, non possono non essere citate due massime: il rinnovo di After Life e il ritorno di Peaky Blinders.

Per quanto concerne lo show britannico improntato sulla dark comedy, da qualche settimana a questa parte è stato ufficializzata la terza stagione; le avventure di Tony (interpretato da Ricky Gervais) hanno appassionato così tanto gli abbonati da spingere il colosso dello streaming a produrre una nuova stagione, la quale verrà pubblicata il prossimo anno.

Parlando di Peaky Blinders, invece, possiamo finalmente affermare che le riprese sono iniziate: a causa della pandemia, la produzione della sesta stagione era stata messa in pausa ma ora non bisogna più temere poiché presto gli Shelby torneranno con nuove misfatte sul piccolo schermo.

In tutta questa danza allegra, però, vi sono anche notizie “negative” e riguardano proprio Sex Education. Sono molti gli utenti che stanno attendendo la nuova stagione di questa serie TV, ma purtroppo Netflix non sembra volersi esprimere in merito: le novità su tale show sono veramente poche e tutto ciò fa intendere che lo stesso potrebbe arrivare solo il prossimo anno. In ogni caso mai dire mai: anche per Tredici la situazione sembrava analoga eppure i fatto dimostrano tutt’altro.