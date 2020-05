Vodafone si riprende gli utenti con due offerte da 50 giga in 5G

La continuità che Vodafone è riuscita a dare alle sue offerte ma soprattutto alla sua strategia è davvero qualcosa di impressionante. Non a caso questo gestore domina non solo in Italia da diversi anni ma anche in tantissimi paesi del continente europeo.

Il provider anglosassone è infatti il più famoso in Europa, soprattutto grazie alla sua rete 4G che risulta la più estesa del continente. Da qualche tempo però Vodafone non se la sta ripassando bene, visto che tantissimi utenti hanno scelto di andare via cancellando la propria promozione. La colpa, se così si può definire, è da attribuire a Iliad, il nuovo gestore che da due anni domina in lungo e in largo. Ora però la volontà di Vodafone è quella di recuperare utenti, e non ci sarebbe modo migliore se non con le promozioni più quotate. In questo momento ne sono disponibili due praticamente uguali ma che vanno ad essere disponibili per utenti provenienti da gestori diversi.

Vodafone lancia due offerte praticamente uguali: le potranno sottoscrivere più utenti provenienti da diversi gestori

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2