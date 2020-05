Vodafone ha dimostrato in queste settimane di guardare ben oltre il già vasto campo della telefonia. Il provider inglese, che in queste settimane di emergenza sanitaria è stato a fianco dei suoi clienti con iniziative di solidarietà digitale, guarda ora con attenzione al settore molto importante dell’intrattenimento televisivo.

Vodafone regala i servizi Amazon: ecco tutte le novità per i clienti

L’offerta dell’intrattenimento dell’operatore è concentrata sull’oramai famosa piattaforma Vodafone TV. Di giorno in giorno il servizio diviene sempre più popolare in Italia. Attraverso Vodafone TV gli utenti possono accedere con la comodità dello streaming a tutti i canali di Sky, alle esclusive di Netflix ed a tanti altri contenuti.

Novità più recente per Vodafone TV è l’arrivo del servizio Amazon Prime Video. Gli utenti che fanno parte della cosiddetta Giga Network con un regolare abbonamento per la telefonia fissa con ADSL o Fibra possono ora accedere anche alla piattaforma Prime Video di Amazon.

Utilizzando Amazon Prime Video ogni abbonato di Vodafone avrà a sua disposizione un ricco catalogo di contenuti, tra film e serie tv sia italiane che internazionali. Inoltre, utilizzando sempre i benefici di Amazon Prime sarà possibile ricevere tutte le spedizioni del portale in un solo giorno lavorativo. Infine, gli utenti avranno anche libero accesso al servizio Prime Music.

Un abbonamento regolare a Vodafone TV prevede una spesa base di 10 euro. Per la piattaforma, Amazon Prime Video non è l’unico extra disponibile. Ricordiamo che sono altresì presenti sei mesi a costo zero per Infinity ed anche alcuni titoli a costo zero provenienti dal portale streaming CHILI.