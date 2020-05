Nelle ultime ore Trenord ha lanciato una nuova e utile funzione sulla propria applicazione. Da ieri 19 maggio 2020, tutti gli utenti possono conoscere in tempo reale il livello di affollamento dei treni in arrivo.

Si tratta di un’immagine stilizzata che riporta la situazione a seconda dei posti liberi presenti a bordo. L’applicazione permetterà inoltre ai viaggiatori di ricevere informazioni sulla circolazione dei treni. Scopriamo ulteriori dettagli.

Trenord ha inserito una funzione molto utile nella propria applicazione

Il colosso ferroviario lombardo in questo modo punta ad agevolare la collaborazione dei passeggeri verso il rispetto delle regole di distanziamento imposte dall’emergenza sanitaria. Nel dettaglio, con le attuali misure il numero dei posti disponibili su un treno è composto dal 50% dei posti a sedere e 15% di quelli in piedi e viene aggiornato in tempo reale sulla base dei passeggeri saliti e discesi a ogni fermata.

Se l’immagine stilizzata rappresenta un treno rosso, significa che è arrivato al suo grado massimo di riempimento per cui i viaggiatori dovrebbero evitare di salirci. Il colore giallo indica di cercare con cautela i posti disponibili, mentre il verde corrisponde ad un’ampia disponibilità, quindi potrete prendere il treno tranquillamente.

Il servizio in questione è già attivo per oltre il 90% delle corse e sarà progressivamente implementato entro la fine di maggio. Circa il 30% della flotta in circolazione è attualmente dotata di sistemi di conteggio automatico dei viaggiatori, per gli altri invece il livello di riempimento sarà stimato, stazione per stazione, sulla base dei dati di frequentazione dei giorni precedenti. L’applicazione è disponibile sia per gli utenti che possiedono uno smartphone Android, che per quelli che dispongono di un iOS.