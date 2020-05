Sapere quale operatore nazionale tra TIM, WindTre, Vodafone e Iliad offra la miglior copertura non è cosa da poco: ogni anno diversi istituti si occupano di scoprire questa caratteristica attraverso diverse serie di analisi. Produttrici di diversi risultati capaci di aiutare anche il singolo utente a scegliere l’operatore più adatto alle proprie esigenze, tali ricerche stabiliscono anche un’importate classifica. Visto la recente e ufficiale unificazione di WindTre, precisiamo, i dati riportati di seguito non saranno aggiornati proprio alle ultime settimane, in ogni caso vogliamo rammentare ai nostri lettori che attualmente questo operatore garantisce una rete Top Quality.

WindTre, TIM, Vodafone o Iliad: chi offre la migliore copertura sul territorio nazionale?

Per poter rispondere alla domanda non si può che far affidamento ai dati originati da OpenSignal, impresa leader in tale settore. Utilizzando gli ultimi dati disponibili ossia quelli riferenti all’ultimo semestre del 2019, è possibile affermare che la classifica è presieduta da TIM che si distacca da Vodafone solo per pochi punti; seguono poi Wind Tre e Iliad.

Per poter effettuare questa analisi, i criteri presi in considerazione sono stati diversi tra i quali possono essere ricondotti: “velocità di download“, “velocità in upload“, “latenza“, “fornitura della rete 4G“.

Ovviamente, come abbiamo già precisato prima, tale analisi non può essere confermata a tutti gli effetti anche per il periodo attuale: diversi cambiamenti sono intervenuti da quando essa è stata pubblicata. In ogni caso non bisogna demordere: solitamente i cambiamenti annuali non sono rivoluzionari e tutto ciò potrà essere confermato con la fine di questo primo semestre del 2020.