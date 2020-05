La passa a Vodafone più in voga dell’ultimo periodo è sicuramente la Special 50 Digital Edition, una splendida soluzione da 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, tramite la quale gli utenti possono tranquillamente pensare di spendere soli 7 euro al mese, per cercare di risparmiare e godere di buoni contenuti complessivi.

La promozione, come potrete tranquillamente immaginare, è disponibile in esclusiva via operator attack, ovvero raggiungibile solo ed esclusivamente tramite il possesso di una determinata SIM ricaricabile. Per la versione in questione, gli utenti che la potranno richiedere saranno gli uscenti da Iliad o da un operatore virtuale in generale, in nessun altro modo, se non tramite contatto diretto dal call center, sarà attualmente attivabile.

Passa a Vodafone: questa promozione non ha rivali

La Special 50 Digital Edition presenta comunque un prezzo fisso di soli 7 euro al mese da versare tramite credito residuo della SIM collegata, inizialmente viene richiesto il pagamento di un contributo di soli 10 euro per l’acquisto della suddetta, nonché ovviamente per la portabilità del numero originario.

Tutto questo per fruire di 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, di illimitati minuti per telefonare a chiunque, in aggiunta a SMS senza limiti da poter inviare ad ogni utente sul territorio nazionale.

L’attivazione è possibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, con portabilità obbligatoria del numero originario. I consumatori che la vorranno richiedere potranno comunque pensare di navigare fino ad una velocità massima di 600Mbps in download, solo con smartphone abilitato ed in determinate condizioni (anche se in pochissimi li hanno effettivamente mai raggiunti).