Nel corso di questi mesi di emergenza sanitaria nel nostro paese, anche Iliad si è unito agli altri operatori di telefonia nella lotta contro il Coronavirus. Il provider francese, ha infatti garantito alcune iniziative di solidarietà digitale per alcuni suoi utenti. Le offerte, disponibili dallo scorso marzo, sono ancora tutt’oggi in vigore.

Iliad, i bonus speciali per chi ha attivato la promozione Voce

La scelta commerciale di Iliad in termini di solidarietà digitale è stata molto chiara. Il team del provider non ha previsto opzioni per tutti gli utenti di iniziative come Giga 50 e Giga 40, date le soglie di consumo quasi illimitate. L’operatore, piuttosto, si è concentrato sulla promozione Voce. Alla ricaricabile che garantisce minuti illimitati per le telefonate al costo di 4,99 euro sono stati aggiunte due voci extra.

In primo luogo, rispetto alle soglie standard della promozione, gli utenti hanno a loro disposizione 10 Giga per navigare liberamente in internet, attraverso connessione 4G.

Ulteriore bonus è legato ai consumi per le chiamate voce. Gli abbonati che hanno scelto la ricaricabile Voce potranno effettuare per un periodo limitato telefonate illimitati verso amici e parenti all’estero. Iliad infatti consente le comunicazioni con numeri registrati nell’Unione Europea, negli Stati Uniti ed in Canada. Tutto ciò ovviamente a costo zero, senza quindi costi extra sulla proprio ricaricabile.

L’attivazione dei due omaggi sarà automatica e non richiede alcuna azione da parte dei clienti. Come già sottolineato, il gestore francese più volte ha effettuato proroghe per tali promozioni. Ad oggi, le iniziative si solidarietà digitale sono confermate sino al mese di Giugno.