Carrefour si riprende la porzione di mercato persa nel corso degli ultimi mesi, riuscendo ad offrire agli utenti una nuova lunga serie di offerte grazie alle quali risparmiare sarà davvero molto più semplice del previsto.

Fino al 25 maggio tutti i consumatori si ritrovano a potersi recare fisicamente in negozio per completare l’acquisto di un nuovo modello di smartphone a prezzo decisamente ribassato. La versione disponibile è la solita no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita in cui è stato completato l’acquisto.

Volantino Carrefour: i prezzi sono in forte ribasso

Il volantino Carrefour riesce comunque ad accogliere al proprio interno tante piccole occasioni da non lasciarsi sfuggire, una delle migliori è sicuramente rappresentata dall’Apple iPhone 11, top di gamma assoluto raggiungibile a 849 euro.

Scendendo nel prezzo finale di vendita arriviamo comunque su fasce più alla portata di ognuno di noi, non dimentichiamo infatti Galaxy A51 a 329 euro, Huawei P30 Lite a 239 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 179 euro, Galaxy A10 a 129 euro o più semplicemente lo Xiaomi Ys a 99 euro.

Molto interessanti sono anche le proposte legate al mondo della televisione, con prezzi bassi su modelli anche di grandi dimensioni, si trova ad esempio un 50 pollici a 299 euro.

Il volantino Carrefour è questo e molto altro ancora, per approfittare della campagna promozionale, non dovete fare altro che aprire le pagine che trovate qui sotto, e recarvi in negozio entro il 25 maggio 2020.