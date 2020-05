La BBC ha annunciato “BBC Together“, una piattaforma che consente agli spettatori di guardare iPlayer, Bitesize, Notizie e Sport insieme agli altri da remoto.

Il servizio è disponibile su Taster, la piattaforma sperimentale della BBC per nuovi progetti. Gli utenti registrati possono condividere un collegamento con gli amici in modo che possano unirsi alla visualizzazione simultanea. L’host sarà in grado di mettere in pausa, riavvolgere, saltare in avanti o scegliere un altro programma.

“Se gli spettatori vogliono guardare ad esempio la nuova serie TV Normal People o l’ultimo episodio del thriller d’azione Killing Eve con i loro amici, praticare lo spagnolo su Bitesize con i compagni di classe o esercitarsi a distanza con Radio 1 Workout Anthems con la propria famiglia, ora possono farlo”, dichiara l’annuncio ufficiale della stampa.

BBC lancia Together: come annullare le distanze e condividere contenuti digitali tutti insieme da remoto

Libby Miller, produttore senior della BBC ritiene che “Potrebbe esserci una distanza fisica tra tutti noi. Ciò non significa che non possiamo guardare i nostri programmi preferiti con i nostri amici, familiari, colleghi e compagni di classe. Vogliamo vedere se la tecnologia può unire le persone per guardare e ascoltare i programmi da remoto, una sorta di esperienza condivisa”.

“È importante ricordare che per ora è in fase di test – monitoreremo se funziona. Inoltre, capiremo come potremmo cambiarlo in futuro. Non vediamo l’ora di vedere e ascoltare i modi creativi con cui le persone usano questo servizio su Taster.” Dovrebbe essere una mossa strategica piuttosto valida in questo periodo particolare dovuto al Covid-19 durante il quale siamo in molti a praticare il distanziamento sociale.

Netflix prevede un’estensione di Google Chrome chiamata “Netflix Party”, che consente agli utenti di guardare gli stessi contenuti contemporaneamente. Sebbene la funzionalità esistesse da alcuni anni, ha guadagnato popolarità poiché più persone sono bloccate nelle proprie case durante la pandemia. Il caso di Netflix prova che anche la piattaforma della BBC – piuttosto similare – potrebbe avere lo stesso riscontro.