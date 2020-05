Amazon è stato nuovamente preso di mira dal phishing. I cyber-criminali hanno ideato una nuova email fraudolenta che potrebbe mettere a rischio i numerosi clienti del colosso. E’ fondamentale, quindi, riconoscere la mail in questione ed eliminarla senza lasciarsi abbindolare da quanto comunicato dal messaggio.

Nuova truffa online ai danni dei clienti Amazon: attenzione a questa email!

La nuova truffa rivolta ai clienti Amazon si presenta attraverso una tipica email phishing. Il messaggio riportato questa volta non riguarda il blocco del proprio account ma la possibilità di ricevere in regalo degli smartphone costosi. Un espediente, questo, più volte utilizzato dai cyber-criminali per attirare l’attenzione degli utenti; e, quindi, ingannarli fino a convincerli ad autorizzare inconsapevolmente la truffa fornendo dati sensibili.

La mail, quindi, comunica alla potenziale vittima di essere stata scelta e di avere la possibilità di ottenere “un iPhone 11, un Samsung S20 o un Apple iPad”. Per riscuotere il premio i cyber-criminali consigliano di compilare un breve questionario sulla propria esperienza con Amazon.

Ovviamente il sondaggio proposto non è reale, così come i premi proposti. L’intento dei malfattori è quello di invogliare gli utenti a compilare il questionario per poter poi ottenere codici, password e altre informazioni sensibili da utilizzare illecitamente. Si raccomanda, quindi, di non lasciarsi ingannare e di ignorare qualunque email, SMS o post riguardante la possibilità di ricevere premi come smartphone o buoni sconto. E’ importante, in caso di dubbi, verificare l’affidabilità delle iniziative di cui si è venuti a conoscenza consultando autonomamente il sito ufficiale delle aziende.