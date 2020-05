Negli scorsi giorni l’attenzione è caduta sul fondatore ed attuale CEO del colosso di e-commerce Amazon, Jeff Bezos, che sta diventando sempre più ricco.

Infatti sul social network Twitter sono improvvisamente apparse moltissime suggestioni sul fatto che Bezos, potrebbe a breve arrivare alla soglia dei 1.000 miliardi di dollari e diventare quindi l’uomo più ricco del mondo. Ecco i dettagli.

Amazon: Jeff Bezos sta raggiungendo la soglia dei 1.000 miliardi di dollari

Negli scorsi giorni Jeff Bezos ha fatto tendenza su Twitter, dopo la fine di un recente studio, durato diversi mesi ed effettuato dalla piattaforma di consulenza per piccole imprese chiamata Comparisun. Quest’ultimo studio ha fatto emergere alcuni dati decisamente incoraggianti, soprattutto per la piattaforma e per Bezos stesso. Il patrimonio di quest’ultimo infatti, come anticipato precedentemente, potrebbe raggiungere il billione di dollari entro il prossimo 2026.

Si tratta di una cifra incredibile che la società di analisi ha estirpato dalla capitalizzazione di mercato delle società più quotate in Borsa a New York. La storia patrimoniale di Jeff Bezos la conosciamo tutti molto bene. Al momento della pubblicazione dello studio, Forbes valuta il patrimonio netto del CEO di Amazon pari a 143 miliardi miliardi di dollari.

Jeff Bezos è anche entrato nella lista dei 400 americani più ricchi al mondo sempre secondo Forbes già nel lontano 1998, ossia quattro anni dopo la fondazione di Amazon, e all’epoca aveva un patrimonio netto di ”soli” 1,6 miliardi di dollari. Attualmente possiede una quota dell’11,2% in Amazon e la sua ricchezza è aumentata di circa 125 miliardi di dollari nel solo mese di Marzo.