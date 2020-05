WindTre rappresenta la grande novità di questa prima parte dell’anno. Dopo la fusione tra Wind e 3 Italia, si è venuta a creare una nuova compagnia telefonica che, per numero di abbonati e per estensione della rete, ha già superato due competitors importanti come TIM e Vodafone.

WindTre, dopo le offerte DSU c’è una nuova promo con 100 Giga

In queste prime settimane di vita, WindTre sta mostrando al pubblico le sue prime promozioni. Una delle ricaricabili più popolari di questi mesi era sicuramente l’iniziativa Young DSU. Dedicata a tutti gli utenti under 30 la tariffa prevedeva consumi illimitati per minuti ed SMS più 80 Giga per navigare in internet con velocità del 5G. Tutto il pacchetto consumi della ricaricabile era disponibile al costo speciale di 9,99 euro ogni trenta giorni.

A partire dallo scorso lunedì il costo di questa tariffa è cambiato. Anziché pagare 9,99 euro ogni trenta giorni, gli utenti saranno chiamati ad un pagamento mensile di 11,99 euro.

Un’altra novità di WindTre sul campo commerciale è l’arrivo della nuova iniziativa Cube Large. Tutti gli abbonati che prevedono un doppio abbonamento (piano di telefonia fissa più scheda SIM per la telefonia mobile) possono attivare questa tariffa che prevede 100 Giga per la navigazione internet su dispositivo mobile.

Il costo di Cube Large si attesta su 9,99 euro, ma solo ed esclusivamente con modalità di pagamento Easy Pay con fatturazione su carta di credito o conto corrente. I 100 Giga previsti con la promozione Cube Large si rinnovano ogni trenta giorni. Allo stato attuale, l’iniziativa sarà valida entro e non oltre il prossimo 21 Giugno.