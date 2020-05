WhatsApp: su diversi smartphone l'app non funzionerà mai più, ecco perché

WhatsApp tende a migliorarsi ogni qualvolta riporta un nuovo aggiornamento, anche se qualcuno non può partecipare a tutto ciò. Esistono infatti alcuni dispositivi che vengono estromessi dalla lista di supporto della nota piattaforma proprio perché non potrebbero supportare le novità. In realtà gli aggiornamenti potrebbero essere scaricati ugualmente, ma vista l’obsolescenza di alcuni smartphone, qualcuno potrebbe dire che gli update non sono pronti occhi magari non risultano soddisfacenti.

Però offrire sempre un’esperienza al top dunque WhatsApp a scelto di eliminare annualmente qualche smartphone dalla sua lista. Ciò significa che questi non funzioneranno più con l’applicazione non avendo il pieno supporto. Pertanto abbiamo provveduto a stilare una lista con tutti i dispositivi segnalati dagli utenti, quelli che non hanno più il supporto di WhatsApp.

WhatsApp, ci sono oltre 30 smartphone che non hanno più il supporto della nota applicazione di messaggistica