Si chiama Tech is in the air ed è la nuova iniziativa promossa da MediaWorld con numerose offerte sulla mobilità elettrica e non solo. Fino al prossimo 24 maggio, sarà possibile acquistare online sull’e-commerce di MediaWorld e presso i punti vendita distribuiti sul territorio nazionale tantissimi prodotti a prezzi molto vantaggiosi.

MediaWorld Tech is in the Air, le offerte migliori

L’iniziativa offre una buona occasione per acquistare un monopattino o una bicicletta elettrica ad un prezzo scontato, ed è possibile risparmiare ancora di più sul prezzo finale del prodotto usufruendo del bonus mobilità approvato appena qualche giorno fa ed inserito all’interno del Decreto Rilancio. L’incentivo consiste in uno sconto del 60% sul prezzo finale mezzo acquistato, fino ad un massimo di 500 euro di rimborso.

A seguire, segnaliamo alcune delle offerte più vantaggiose:

Oltre le offerte per la mobilità elettrica, MediaWorld ha sta proponendo anche alcuni dispositivi indossabili in offerta. Tra questi segnaliamo: HUAWEI Band 2 Pro a 39,99 euro; Garmin Vivoactive 3 Gunmetal a 189,99 euro; FITBIT Charge 3 a 99,99 euro ed Apple Watch Series 5 a 569 euro. Questi sono solo alcuni dei prodotti in offerta. In realtà MediaWorld offre molto di più. Consigliamo, dunque, di dare un’occhiata al sito ufficiale per conoscere tutti i prodotti in offerta.