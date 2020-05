Gli utenti in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un qualsiasi operatore telefonico virtuale, appaiono davvero entusiasti dell’ultima proposta di Vodafone, una promozione da 50 giga di traffico dati, tramite la quale si potranno spendere soli 7 euro al mese a tempo indeterminato.

La Special 50 Digital Edition, questo è il suo nome, appare a tutti gli effetti come la classica operator attack, ovvero un’offerta attivabile in esclusiva dagli uscenti da un determinato operatore telefonico, con portabilità obbligatoria del numero originario. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo non particolarmente impegnativo, nello specifico parliamo di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; a differenza di quanto effettivamente potremmo pensare, la passa a Vodafone non presenta alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che sarà possibile abbandonare l’azienda quando si vorrà, senza costi aggiuntivi.

Passa a Vodafone: la promozione è dalle mille sorprese

La passa a Vodafone ad ogni modo richiede il versamento di un contributo fisso di 7 euro al mese con addebito diretto sul credito residuo della SIM collegata, tutto per godere mensilmente di 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti e SMS da utilizzare verso ogni operatore telefonico in Italia.

La massima velocità di navigazione effettivamente raggiungibile corrisponde nello specifico a 600Mbps in download, ovviamente in determinate condizioni e con smartphone effettivamente abilitato. L’attivazione è alla portata di uno dei possessori delle suddette SIM, con portabilità obbligatoria, in tutti i punti vendita in Italia, non ha vincoli temporali, è disponibile fino a nuova indicazione.