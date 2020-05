Le iniziative di solidarietà digitale determinate dell’emergenza Covid sono state numerose nel corso di questi mesi. Le grandi compagnie di telefonia hanno garantito a tutti gli abbonati importanti servizi, spesso a costo zero. Tra i provider, alcune delle promozioni migliori sono state rese disponibili da TIM.

TIM e SIAE: dall’accordo tre mesi a costo zero per il servizio TIMmusic

Oltre a soglie extra per la telefonia mobile ed a servizi aggiuntivi per la telefonia fissa, TIM garantisce importanti benefici anche per quanto concerne i contenuti digitali. Attraverso una partnership con SIAE, il gestore ha una nuova promozione per tutti gli abbonati under 30. Questa fascia di pubblico, infatti, potrà accedere a tre mesi gratuiti per il servizio TIMmusic.

Il metodo di attivazione di questa promozione è composto da alcuni semplici e veloci passaggi da rispettare. In primis, gli utenti dovranno aggiungere un Like alla pagina Facebook di SIAE. In secondo luogo, poi, sarà necessario scattarsi un selfie e postare la foto sul proprio profilo di Facebook. Nel post si dovrà, infine, aggiungere l’hashtag #iorestoacasa. Una volta pubblicato il selfie sul social sarà necessario acquisire il link del contenuto ed incollarlo nell’apposito banner sul sito SIAE.

Solo quando la procedura sarà stata completata in ogni sua singola parte, gli utenti riceveranno il codice sconto per l’attivazione di TIMmusic. Al fine di riscattare i tre mesi a costo zero di musica illimitata, si dovrà inserire il codice o nell’apposita sezione dell’app di TIMmusic o nella pagina del portale sul sito ufficiale di TIM.