In questi giorni caratterizzati dall’emergenza sanitaria, TIM non ha fatto mancare il suo pieno supporto agli abbonati. La compagnia di telefonia italiana ha garantito a tutti i suoi clienti importanti servizi aggiuntivi ed anche numerose promozioni di solidarietà digitale.

TIM, ci sono Giga illimitati per tutti gli studenti impegnati con le lezioni online

L’obiettivo di TIM, durante le giornate della fase uno, è stato quello di consentire ai suoi utenti il pieno svolgimento delle attività quotidiane da casa. Il provider si è quindi impegnato da un lato per favorire le attività di smart working e dall’altro per offrire a tutti gli studenti grandi benefici per le attività di didattica a distanza.

L’impegno del gestore italiano continua anche nella fase due. E’ notizia recente il lancio di una nuova offerta, pensata esclusivamente per gli studenti. Per consentire il pieno svolgimento delle lezioni (sia scolastiche che universitarie), TIM ora offre Giga illimitati per le piattaforme di elearning a tutti i ragazzi ed ai docenti.

I Giga senza limiti potranno essere utilizzati per la connessione su piattaforme ad hoc come Office 365 o Google Suite for Education. La disponibilità di questa promozione nasce da un accordo diretto di TIM con molte istituzioni scolastiche e con Atenei sparsi sul suolo nazionale.

Tutti coloro che sono idonei alla ricezione dei Giga illimitati potranno attivare l’offerta direttamente dalle pagine dell’area personale TIMparty. L’iniziativa, almeno allo stato attuale, non prevede date di scadenza. Pertanto, sarà possibile connettersi sulle piattaforme di cui prima e su tante altre a tempo illimitato.