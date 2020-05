L’operatore francese Iliad ha recentemente lanciato il suo nuovo spot per la sua offerta principale Iliad Giga 50 al prezzo di 7,99 euro al mese, ricordando la possibilità di procedere con l’attivazione direttamente online con consegna gratuita a casa.

Lo spot in questione è stato realizzato ancora una volta in collaborazione con l’agenzia DDB ed è on air in TV sui maggiori network nazionali e sui social dallo scorso 17 Maggio 2020. Ricordiamoci insieme cosa prevede l’offerta in questione.

Iliad lancia un nuovo spot per l’offerta da 7.99 euro al mese

Nella nuova pubblicità resta come colonna sonora il pezzo “Get Up” di Chinese Man, che accompagna le vicende quotidiane rappresentate. Il filo comune è quello della routine immutabile, rappresentata ad esempio dalla chiamata lavorativa nei momenti di relax o dalla difficoltà nell’inserire una chiavetta USB per il verso giusto. Alla fine dello spot appare il messaggio “nonostante tutto, alcune cose non cambiano mai“, riferimento chiaro alla pandemia da nuovo coronavirus, che ha cambiato le vite di tutti i noi.

La voce nello spot ricorda anche l’offerta Iliad Giga 50 con minuti ed SMS illimitati vero tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 Giga al prezzo di 7,99 euro al mese. La stessa voce invita inoltre a richiedere la SIM online sul sito di Iliad. Vi ricordo che l’operatore francese continua a proporre anche la propria offerta denominata Voce, che comprende minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Mega di traffico dati in 4G al prezzo di 4,99 euro al mese.

In alternativa, potete optare per la Giga 40, che prevede invece minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Giga di traffico dati al prezzo di 6,99 euro al mese. Per l’attivazione di quest’ultima offerta, vi segnaliamo, che il cliente dovrà recarsi sulla pagina della Giga 50 e in basso a sinistra, selezionare la voce “scopri l’offerta precedente”. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.