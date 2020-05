L’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, rivolge la sua tariffa ho 8.99€ a tutti i clienti che desiderano richiedere una nuova linea; e ai clienti che decidono di trasferire il loro numero dall’operatore virtuale di Tim, Kena Mobile, o Daily Telecom. I clienti in questione hanno tempo fino al 24 maggio per procedere con l’attivazione, che può essere effettuata tramite il sito ufficiale del gestore o in uno dei suoi 3000 punti vendita.

ho Mobile: cosa prevede la tariffa ho 8.99€!

L‘offerta ho Mobile ho. 8.99€ permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic. I clienti, inoltre, possono usufruire gratuitamente di tutti i servizi utili, come: il servizio di avviso e trasferimento di chiamata; il servizio di navigazione hotspot e l’sms ho. chiamato.

L’app ufficiale ho Mobile può essere scaricata gratuitamente da tutti i nuovi clienti, che possono utilizzarla per attivare la nuova SIM, e quindi effettuare la portabilità del numero; per monitorare il credito residuo e i consumi effettuati; e per richiedere il rinnovo anticipato della promozione. Infatti, in caso di esaurimento anticipato dei Giga previsti dalla tariffa ho Mobile, i clienti hanno la possibilità di farla ripartire in qualsiasi momento, sostenendo la spesa prevista per il rinnovo, pari a soli 8,99 euro al mese.

L’attivazione prevede una spesa di soli 18,99 euro, che include anche la prima ricarica da utilizzare per saldare il primo rinnovo della tariffa. Il gestore permette di ricevere la SIM direttamente a casa, tramite corriere; di ritirarla in una delle edicole convenzionate dopo aver effettuato l’ordine online; o di acquistarla nei punti vendita ho. Mobile.