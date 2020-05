GTA 6 (Grand Theft Auto) è uno dei videogame più atteso negli ultimi anni e in rete ci sono già tantissime ipotesi, soprattutto per quanto riguarda la data di rilascio. Il gioco potrebbe essere rilasciato in contemporanea all’uscita delle console di next-gen Playstation 5 e Xbox Series X, entrambe dovrebbero arrivare entro la fine del 2020.

A creare questo saga di videogame è Rockstar Norths e Rockstar Ledds e a pubblicarli dal 1997 è Rockstar Games. Ormai dall’uscita della quinta saga sono ormai passati ben sette anni, ma quanto ancora dovranno aspettare i fan per l’arrivo del sesto capitolo?

GTA 6 in arrivo su diverse console: ecco gli ultimi aggiornamenti a riguardo

Le ultime notizie arrivano da un sito statunitense conosciuto come 4Chan e riguardano due punti fondamentali del gioco: la mappa e i personaggi. Secondo quanto comunicato, i personaggi da comandare potrebbero essere quattro e la mappa potrebbe essere ambientata in uno stato simile alla Florida. In particolare, secondo questi rumors il videogame dovrebbe essere ambientato non lontano da Vice City, città già conosciuta dai players perché resa famosa da un altro titolo della serie.

Per quanto riguarda la mappa, invece, le dimensioni potrebbero essere di gran lunga superiori a quelle del suo predecessore e addirittura anche di quelle del videogame Red Dead Redemption 2.

I personaggi, come già anticipato, potrebbero essere quattro e due di questi potrebbero essere un ex agente delle forze speciali israeliane e un autista. Comunque, ad oggi, non ci sono conferme provenienti da fonti ufficiali, ma solo voci da corridoio e numerose ipotesi dei fan. Sulla versione online del gioco, invece, non c’è ancora nessuna notizia.

Non resta che aspettare una comunicazione ufficiale per scoprire qualche dettaglio in più su quella che potrebbe essere la sesta versione di GTA.