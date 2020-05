Nel settore automobilistico, negli ultimi anni, c’è stata un’ondata di cambiamenti. Fino a poco tempo fa, la scelta era tra un motore a benzina o a diesel. Le cose oggi sono cambiate: ci sono molte più scelte e tra queste c’è sicuramente quella di poter acquistare delle auto elettriche.

Tutto molto interessante, ma c’è ancora qualcosa che non convince di queste auto. Ad esempio per quanto riguarda l’aspetto ecologico: la sostituzione delle batterie non è semplice, e in più lo smaltimento risulta ancora è difficoltoso. Inoltre, questo procedimento risulta davvero poco eco-friendly. Infine, c’è anche il costo delle auto elettriche che sembra non convincere ancora gli automobilisti a passare a questa nuova tecnologia.

Auto elettriche: in vista un cambiamento che potrebbe ribaltare tutto

Sono stati messi a disposizione dal Governo Cinese delle grosse somme di denaro per far sì che le batterie siano di più facile reperibilità e che al contempo possano avere una maggiore autonomia. Questa nuova soluzione potrà sicuramente migliorare la manutenzione e, contemporaneamente, anche la loro durata.

Infatti, a causa della frequenza con cui gli automobilisti cambiano le loro batterie, lo smaltimento è un discorso che non deve essere più trascurato. Quindi si sta sviluppando anche un modo che risulta nettamente più ecologico per questo arduo procedimento.

L’elettrico è sicuramente il futuro. Secondo alcuni, nel 2050 probabilmente, viaggeremo solo con le auto elettriche. La realtà dei fatti è che per ora le auto elettriche sono un lusso che non tutti si possono permettere.