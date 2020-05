Come già anticipato in precedenza da numerosi rumors e teaser ufficiali, nel corso delle ultime ore l’azienda cinese Huami ha ufficializzato un nuovo smartwatch targato Amazfit. Stiamo parlando del nuovo Amazfit Ares, un dispositivo pensato per lo sport ma con un design che possiamo definire semi-rugged.

Amazfit Ares: lo smartwatch dal design semi-rugged

Come è possibile osservare, il nuovo smartwatch a marchio Amazfit è caratterizzato da un design piuttosto inusuale. La costruzione e il design ricordano infatti un dispositivo corazzato (un po’ come gli smartphone rugged). Nello specifico, troviamo un quadrante di forma quadrata in cui è posto un display touchscreen reflective da 1.28 pollici di diagonale e in risoluzione 176 x 176 pixel. È inoltre presente un vetro protettivo Corning Gorilla Glass 3.

In ambito sportivo, questo nuovo smartwatch è in grado di monitorare ben 70 attività sportive, ma in futuro verranno sicuramente aggiunte altre attività. Molto notevole è anche la batteria che ha una capienza di 200 mAh. Quest’ultima, a detta dell’azienda, garantisce al device una autonomia di circa 13 giorni. Di seguito vi riassumiamo la scheda tecnica.

Amazfit Ares – scheda tecnica

Display touchscreen reflective da 1.28 pollici in risoluzione 176 x 176 pixel con vetro Corning Gorilla Glass 3

Supporto al monitoraggio di 70 attività sportive (corsa all’aperto, ciclismo, camminata, yoga, nuoto, danza, ecc)

Sensore per il monitoraggio del battito cardiaco, accelerometro a tre assi, barometro

Connettività: Bluetooth 4.2 LE (compatibile da Android 5.0 e da IOS 10), GPS/GLONASS

Altro: resistenza fino a 50 metri di profondità, modalità Huami-PAI, modalità FIRSTBEAT

Dimensioni: 46.5 × 55.6 × 14 mm

Peso: 49 g

Batteria da 200

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartwatch dell’azienda sarà disponibile all’acquisto in Cina a partire da giugno 2020 ad un prezzo di 499 yuan, cioè a circa 65€ al cambio.