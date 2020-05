I clienti Iliad che effettuano il trasferimento del numero al nuovo operatore WindTre hanno a disposizione una tariffa davvero economica e dai contenuti non indifferenti, ovvero: la WindTre Go 50 Fire Plus. Il gestore permette di attivare la sua offerta anche ai clienti Fastweb e CoopVoce, i quali, insieme ai clienti del gestore francese, possono procedere con l’acquisto della nuova SIM attraverso il sito ufficiale dell’operatore.

WindTre Go 50 Fire Plus: minuti, SMS e Giga di traffico dati a soli 6,99 euro al mese!

La tariffa WindTre Go 50 Fire Plus permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

I clienti Iliad, Fastweb e CoopVoce che procedono con l’acquisto della nuova SIM WindTre possono ottenerla senza andare incontro a costi di attivazione, sostenendo soltanto la spesa prevista per la scheda, pari a 10,00 euro, e il primo rinnovo anticipato della tariffa, pari a soli 6,99 euro al mese.

Le spese previste dovranno essere saldate tramite credito residuo, quindi ricaricando la SIM WindTre. I clienti possono scaricare l‘app ufficiale WindTre ed effettuare la ricarica in pochi istanti; inoltre, possono utilizzarla per monitorare lo stato della promozione e verificare i consumi effettuati. E’ possibile, poi, utilizzare l’app per disattivare i servizi offerti gratuitamente dal gestore, ovvero: la segreteria telefonica, il servizio SMS di ricevuta di ritorno e il servizio Ti ho Cercato.

Si ricorda che, in caso di esaurimento anticipato dei 200 SMS previsti dalla tariffa WindTre Go 50 Fire Plus, ogni SMS inviato avrà un costo di 0,29 CENT.