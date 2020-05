In Italia il progresso del comparto networking mobile cammina di pari passo al progetto governativo battezzato Piazza WiFi Italia. Pochi ignorano l’esistenza di questa piattaforma che nel corso dei mesi ha iniziato a concedere Internet Gratis in diverse zone della penisola. Siamo un passo più avanti verso un utilizzo incondizionato e gratuito della rete. Sempre più comuni hanno richiesto gli hotspot per la connessione illimitata dei telefoni. Molti hanno detto addio alla rete di casa limitando l’uso delle promo 4G degli operatori. Ecco a che punto siamo.

WiFi Gratis in Italia: prosegue il progetto, ecco come accedere gratuitamente e senza limiti

L’unico limite per l’accesso alla nuova rete è la velocità di download che è in grado di raggiungere i 30 Mbps sia per download che per upload. Non si tratta di un vero paletto all’uso della rete visto che milioni di italiani sfruttano l’azione delle offerte MVNO a basso costo con velocità analoghe.

Il progetto Piazza WiFi Italia, rispetto ad una linea mobile a pagamento, non include costi mensili o piani di abbonamento. Basta scaricare una semplice app Android / iOS, registrare un proprio account e connettersi in tutta Italia senza ripetere la procedura di inserimento dati. Nel momento in cui ci si sposta e si mantiene lo slider del WiFi attivo ci si connette al network nazionale con accesso illimitato a tutte le app personali ed alle pagine web.

Questo processo di digitalizzazione intensivo prosegue sotto la direzione di Infratel, ora incaricata dei lavori. Per scoprire a che punto si trova il tuo Comune ti invitiamo a consultare l’apposita pagina web che include una mappa per la copertura del servizio ed informazioni aggiuntive sullo stato dei lavori.