Correre dietro a tutte le novità di WhatsApp è risultato complicato anche per gli utenti più avvezzi ai cambiamenti della piattaforma. Durante gli ultimi anni sono state tantissime le novità che sono state apportate alla nota applicazione con i soliti e abituali aggiornamenti. Gli utenti infatti ogni mese non aspettano altro che una notifica che indichi loro un nuovo update, il quale sistematicamente non delude le aspettative.

Durante gli ultimi mesi sembrerebbe che WhatsApp sia stato utilizzato ancora di più proprio a causa delle Lockdown forzato. In questo caso chiamate e videochiamate sono state d’ordinanza ogni giorno, e tutti sono stati in grado dunque di stare vicino ai propri affetti personali. Qualcuno però non ho perso tempo per richiedere ancora delle novità, ma a quanto pare in questo caso WhatsApp si sarebbe portata avanti con il lavoro.

WhatsApp, la novità in arrivo con il prossimo aggiornamento renderà disponibile qualcosa che gli utenti richiedono da sempre

Sono ormai diversi anni che gli utenti che utilizzano WhatsApp vorrebbero con tutte le loro forze poter fare una cosa in particolare: usare il proprio account su più dispositivi contemporaneamente. Un assaggio di tutto ciò è stato dato da quando è stato lanciato WhatsApp Web, ma ora la situazione sarà ben diversa.

Le ultime indiscrezioni di questi giorni hanno portato a galla il contenuto del prossimo aggiornamento della nota applicazione di messaggistica. Gli utenti a quanto pare saranno infatti in grado di utilizzare il proprio account su più dispositivi senza doversi disconnettere da quello principale. La funziona chiamata Multi Device è in fase di sviluppo e molto probabilmente durante il prossimo mese comincerà ad essere distribuita.