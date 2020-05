Come tutti hanno potuto constatare, WhatsApp è stata l’applicazione è fondamentale durante il periodo di quarantena in tutto il mondo. Infatti grazie alle sue qualità e a tutte le sue funzioni, questa piattaforma ha unito le persone distanti semplicemente con le sue caratteristiche.

Oltre ai tanti messaggi che si possono mandare, sono bastate chiamate e videochiamate per sentire meno la mancanza degli affetti personali. Ovviamente tutti sanno che si tratta di funzioni in continuo aggiornamento, per cui WhatsApp il futuro sarà in grado di offrire ancora di più. Ora come ora però qualcuno continuava con alcune segnalazioni, visto che anche le criticità della nota app di messaggistica istantanea hanno continuato a fare capolino. Una su tutte appartiene al mondo delle truffe, le quali non accennano a diminuire e soprattutto non dipendono da WhatsApp. Sono gli utenti che escogitano sempre nuovi modi per provare a truffare il prossimo e per guadagnare in maniera indebita. Qualcuno però avrebbe adesso deciso di dire basta.

WhatsApp, tantissimi utenti sono scappati definitivamente dall’applicazione dopo le tante truffe

Sono stati tanti gli utenti che dopo aver inoltrato diverse segnalazioni in merito alle solite truffe di WhatsApp, hanno deciso di dire stop. Tanti account sono stati infatti chiusi ho abbandonati, visto che molte persone sono scappate via alla ricerca di qualcosa di nuovo e più sicuro. In questo caso risalta sicuramente all’occhio Telegram, applicazione di vale per eccellenza di WhatsApp che negli ultimi anni è cresciuta molto.

Qui le truffe non circolano, e gli utenti hanno infatti preso la palla al balzo per cambiare sponda. Le funzioni inoltre sono di più, ma WhatsApp ha in serbo tantissime novità proprio per il futuro.