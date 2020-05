Il volantino Comet vuole far dimenticare agli utenti le validissime campagne promozionali della concorrenza, per questo motivo ha deciso di lanciare una lunga serie di sconti e di grandissime offerte, sia su dispositivi di fascia media, che proprio sui top di gamma del periodo.

Per approfittare della soluzione corrente, l’utente non deve in nessun modo cercare il punto vendita abilitato, ma potrà approfittarne in tutti i negozi sparsi per il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni. In parallelo, se interessati, è anche possibile completare gli acquisti direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso, in questo caso la spedizione presso il domicilio è completamente gratuita al superamento della soglia minima di 49 euro.

Come se non bastasse, segnaliamo la presenza anche del Tasso Zero, ovvero del finanziamento senza interessi che è oggi possibile richiedere, proprio per non essere costretti a pagare tutto subito, avendo difatti la possibilità di suddividere la spesa in tante mensilità.

Sul nostro canale Telegram trovate le migliori offerte Amazon ed i più spettacolari codici sconto, ISCRIVETEVI subito premendo qui.

Volantino Comet: risparmiare è davvero facile, i prezzi sono molto bassi

Il dispositivo più scontato del mese di Maggio resta lo Huawei P30 Pro, anche il volantino Comet non si esime dall’inserirlo tra le proprie pagine, arrivando a proporre al proprio pubblico l’ormai classico prezzo finale di 599 euro per la versione no brand.

Le alternative incluse nel volantino Comet sono davvero moltissime, tra le migliori annoveriamo altri due device del brand Huawei, quali sono Nova 5T e P40 Lite, entrambi possono essere acquistati singolarmente a meno di 300 euro.