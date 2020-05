Redmi lancerà i nuovi smartphone della Serie 10X il prossimo 26 Maggio in Cina. A rivelarlo è stata la stessa azienda su Weibo, il social network cinese per eccellenza al quale sempre più società ricorrono per i grandi annunci. Le immagini condivise da Redmi non solo rimandano all’evento di lancio ufficiale della nuova linea di smartphone, ma ha anche anticipato alcune delle caratteristiche chiave dei nuovi dispositivi.

Redmi 10X sarà disponibile in tre diversi modelli

Anzitutto, stando a quanto emerso dal sito Web dell’autorità di certificazione cinese TENAA, Redmi 10X sarà dotato di schermo OLED da 6,57 pollici e sfoggerà una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 48 MP. Sotto la scocca dello smartphone si nasconde un SoC MediaTek Dimensity 820 con modem 5G. La piattaforma presenta un processore octa-core con quattro core ARM Cortex-A76 con clock a 2,6 GHz e altri quattro core ARM Cortex-A55 con clock a 2,0 GHz.

Il tutto è accompagnato da una GPU ARM Mali G57. La nuova famiglia di smartphone prevede anche una variante 4G LTE ed una variante Pro. A seconda del modello, lo smartphone sarà disponibile in diversi tagli di memoria. Per quanto riguarda il modello 4G, saranno disponibili le varianti con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, o da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Redmi 10X 5G, invece, sarà disponibile nelle varianti con 6 GB di RAM e 64 GB di storage; 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna; 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna; ed 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna.