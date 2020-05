La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, come ben sapete, lancia dei nuovi contenuti ogni settimana, parliamo di film, serie TV e documentari di diverso genere, che possono intrattenere qualsiasi tipo di spettatore.

Dopo aver scoperto in grandi linee alcuni degli arrivi del mese di maggio 2020, oggi andremo a focalizzarci su quelli in arrivo durante questa settimana, fino domenica 24 maggio 2020.

Netflix: i contenuti della settimana in arrivo

Oggi, lunedì 18 maggio 2020, sono in arrivo ben due film, Storia di un Fantasma e Cell Block 99: Nessuno può fermarmi. Il primo racconta la storia di un fantasma la cui vita si è interrotta tragicamente, il secondo tratta la storia di un ex pugile ora padre di famiglia che dovrà fare i conti con il suo passato. Sbarcherà anche una serie originale intitolata Flower Fight. Domani invece arriveranno due serie TV, Il colore delle Magnolie e Patton Oswalt: I Love Everything.

La prima racconta la vita di Maddie Townsend che si destreggia tra lavoro, figli ed un marito infedele. La seconda invece è un autobiografia di un comico che ripercorre la sua vita all’età di 50 anni. Nella giornata di mercoledì arriveranno i film Rivolta in ufficio e Ben Platt Live from Radio City Music Hall e la prima stagione di Blood & Water. Quest’ultima racconta di una ragazza cresciuta nell’ombra della sorella scomparsa, che effettuerà un incontro per gettare nuova luce sulla verità.

Venerdì sarà la volta dei film The Lovebirds e Big Fat Liar, entrambi con un tono abbastanza comico. Insieme ad essi arriveranno anche la seconda stagione di Selling Sunset e di Trailer Park Boys: The Animated Series, un’originale Netflix. Un’altra serie originale che arriverà è la prima stagione di Storia Contemporanea in Pillole dove veloci pillole di storia rispondono alle più grandi domande dell’umanità. In arrivo il 22 maggio anche la prima stagione di Control Z dal tono drammatico. Infine, domenica 24 maggio 2020 sbarcherà il film Betaal che racconta di una maledizione coloniale, un massacro moderno, dove i non morti del passato lottano in un presente senza scrupoli.