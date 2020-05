Navigare online rappresenta un’azione quotidiana ed infatti, grazie alla diffusione di dispositivi vari e tipologie di connessione sempre più avanzate, sono ben pochi gli utenti che oggi giorno non si servono di internet. Sebbene gli operatori mobili offrano una copertura senza uguali, è però pur vero che alcune zone rimangono ancora oggi sprovviste di un segnale adeguato o sono sprovviste di mezzi di connessione ottimali: in tutti questi casi, però, non bisogna arrendersi in quanto è possibile ovviare il problema grazie ai satelliti.

Internet satellitare: i pro ed i contro di questa tipologia di connessione

A tutti quegli utenti che desiderano navigare online ma non possono concludere contratti per l’ADSL o la fibra ottica, vi è un’unica soluzione: adottare una connessione satellitare. Non molto conosciuta e qualche volta ritenuta solo un’invenzione cinematografica, questa tipologia esiste realmente ed è alla portata di tutti grazie a contratti moderni.

Come ogni soluzione anche questa ha dei vantaggi e degli svantaggi: tra i pro, sicuramente, vi è la possibilità di ottenere un collegamento ad internet nelle zone più remote del Paese e poter, dunque, godere di servizi come il resto della popolazione.

Tra i contro, invece, vi sono due fattori da tenere a mente: