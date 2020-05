La famiglia Y di Huawei, si allarga e fa spazio a due nuovi smartphone pensati apposta per i più giovani. Stiamo parlando di Huawei Y5p e Y6p. L’azienda, anche in questi mesi ha lavorato incessantemente e ha contribuito attivamente alla lotta per contrastare il Covid-19, fornendo attrezzature mediche e tecnologiche a diversi ospedali. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche di questi due nuovi smartphone.

Huawei Y5p e Y6p, quali sono le caratteristiche eh sì dobbiamo aspettare da questi nuovi dispositivi

Entrambi i modelli, sono dispositivi con un display ampio, touch screen e un design accattivante pensato proprio per attirare un giovane pubblico. Inoltre, si tratta di dispositivi estremamente intuitivi e semplici da usare, perfetti anche per coloro che si approcciano per la prima volta uno smartphone.

Il sistema operativo di entrambi, è un Emui 10.1, dotato di una fluidità notevole, e di skills come Smart Collage, che permette di creare dei collage senza la necessità di scaricare delle app apposite. Oltre a questo, per entrambi gli smartphone, è possibile attivare la modalità Party di cui abbiamo già parlato in passato. Ciò significa che gli utenti possono sincronizzare la musica tra di loro per riprodurla nello stesso momento. Naturalmente entrambi gli smartphone possiedono la AppGallery e utilizzano i Huawei Mobile Services. Ma veniamo alle caratteristiche di ciascuno.

Huawei Y5p

Per avere un dispositivo che mantenga un aspetto estetico elegante, e al contempo sia completo di tutte le funzioni ma anche economico, questo è il dispositivo giusto. Il design di questo telefono, si ispira chiaramente alla natura e alle linee morbide che la sabbia del deserto ci suggerisce quando viene mossa dal vento. È disponibile in tre colori: Midnight Black, Phantom Blue and Mint Green.

La fotocamera posteriore è di 8 MP e supporta la modalità HDR. Il display è un FullView da 5,45 pollici, e la fotocamera frontale e di 5 MP, ed è capace di adattarsi a molti tipi di luce diversa. È inoltre dotato di riconoscimento facciale. E inoltre dotato di memoria pari a 32 GB espandibile fino a 512 GB, e di una batteria da 3020 mAh. A partire dal 25 maggio, sarà disponibile sul Huawei Store, presso i vari negozi di operatori telefonici e le principali negozi di tecnologia e dell’elettronica di consumo, al prezzo di 109,90 euro.

Huawey Y6p

Lo schermo ampio e intensivo di questo dispositivo, è invece un Dewdrop Display da 6,3 pollici. La fotocamera frontale, ha un diametro pari a 2,65 mm, inoltre è perfetto anche per le esperienze di gioco. Essendo costituito da finitura in simil vetro, lo smartphone da l’impressione di essere particolarmente lucido, nonché caratterizzato da diversi effetti di luce molto gradevoli. I colori disponibili sono l’Emerald Green, il Phantom Purple e il Midnight Black. È costituito da una fotocamera principale tripla, con un obiettivo da 13 MP, un obiettivo grandangolare da 5 MP e uno di profondità da 2 MP. Questo smartphone è quindi in grado di produrre foto di buona qualità, sia da un lato che dall’altro, grazie anche all’effetto di ritocco automatico.

Il punto di forza di questo device, è sicuramente la batteria da 5000 mAh, già dalla lunga durata di per sé, ma dotata anche della Super Save Mode tale da poter garantire ben 12 ore di autonomia, al 5% della carica. Può inoltre fungere da caricabatterie per altri smartphone, ed è possibile ascoltarvi persino la radio in qualunque momento. È dotato di una memoria pari a 64 GB, ma espandibile fino a 512 GB. Sempre a partire dal 25 maggio, negli stessi store in cui sarà disponibile l’altro device, Y6p sarà acquistabile al prezzo di 159,90 euro.

Ricordiamo inoltre a tutti coloro che acquisteranno uno dei due prodotti, che avranno diritto a un mese di abbonamento gratuito a Huawei Music oltre a 15 GB di spazio extra da utilizzare sul Huawei Cloud.