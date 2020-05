Tutti gli appassionati lo sapranno, giovedì sera negli USA è andato in onda How to Get Away With Murder (in Italia Le Regole del Delitto Perfetto) 6×15. Questo ultimo episodio ha funto da finale di serie, molto atteso da tutti.

Anche questa serie, come tantissime altre è giunta al termine. Molto probabilmente non avrete mai sentito parlare di questa serie, molto sottovalutata da parecchi. Scopriamo insieme alcuni dettagli.

How to Get Away With Murder è giunta al termine

Le regole del Delitto Perfetto è una serie televisiva statunitense di genere thriller giudiziario trasmessa dalla ABC dal 25 settembre 2014 al 14 maggio 2020, per un totale di sei stagioni e novanta episodi. La serie è stata creata da Peter Nowalk e prodotta da Shonda Rhimes, già produttrice di Grey’s Anatomy e Scandal attraverso ABC Studio. La serie parla della carismatica Annalise Keating, stimato avvocato e docente di diritto penale, insegna presso una prestigiosa università di Filadelfia, la Middleton University.

Con la collaborazione di 5 ragazzi scelti da lei per assisterla nei casi giudiziari e dei suoi associati Bonnie Winterbottom e Frank Delfino, Annalise si ritrova a dover affrontare vari processi. Durante tutte le sei stagioni, Viola Davis, che interpreta Annalise, è stata spettacolare, meravigliosa. Non vogliamo anticiparvi nulla, soprattutto se non avete visto l’intera stagione o l’ultima puntata.

Possiamo solamente dirvi che ci sarà sicuramente chi penserà ci siano incoerenze o che si sentirà preso quasi in giro dagli autori ma sinceramente tutto quadra. Molti utenti non si sarebbero immaginati questo finale, oppure semplicemente non ci volevano credere. Forse questo finale ha permesso di esser anche in parte soddisfatti sul futuro di altri personaggi forse, che hanno avuto uno sviluppo coerente. Beh, che dire, è sicuramente una di quelle serie TV che merita di essere vista. Vi ricordo che è disponibile per tutti gli utenti abbonati a Sky, gli altri purtroppo dovranno aspettare ancora un po’.