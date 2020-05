L’operatore telefonico virtuale che si appoggia alle infrastrutture di rete di Tim, Fastweb Mobile, ha deciso di promuovere una nuova offerta telefonica così da attirare l’attenzione di nuovi consumatori e ampliare la sua clientela. Tutti coloro che sono in possesso di una tariffa telefonica non soddisfacente possono prendere in considerazione la nuova tariffa di Fastweb. Ecco nei dettagli la sua proposta e i prezzi da sostenere.

Fastweb Mobile propone una nuova offerta telefonica: ecco i dettagli

L’operatore telefonico virtuale propone una nuova tariffa da 50GB di connessione Internet per tutti i consumatori che vogliono navigare in rete, ma senza sostenere costi mensili troppo dispendiosi. L’offerta in questione propone chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi senza scatto alla risposta e 50GB di Internet per navigare con la connessione 4G in rete. L’operatore virtuale propone questa tariffa a 9,95 Euro al mese.

Fastweb Mobile propone questa nuova tariffa a tutti i consumatori, indipendentemente dal gestore telefonico di provenienza. Coloro interessati possono usufruire di altri vantaggi se decidono di attivarla online tramite il sito web ufficiale. Basta indirizzarsi al sito ufficiale e recarsi nella pagina Offerte Mobile così da leggere accuratamente tutte le informazioni sull’offerta e gli eventuali servizi a pagamento.

Una volta compilati tutti i campi per l’attivazione, l’operatore telefonico a sue spese invierà la nuova scheda telefonica all’indirizzo inserito dal nuovo cliente e quest’ultimo dovrà soltanto sostenere il canone mensile previsto. Dunque, in caso di attivazione online non è necessario sostenere nessuna spesa di attivazione o di scheda telefonica.