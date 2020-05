CoopVoce è un gestore di tutto rispetto in ambito virtuale, e soprattutto negli ultimi mesi sarebbe riuscito ad accaparrarsi tantissimi nuovi utenti. Il merito è sicuramente della strategia, la quale sembra essere cambiata in maniera molto positiva rispetto al passato. Basti pensare infatti che fino all’anno scorso tantissime persone tendevano ad evitare questo gestore a causa delle sue offerte poco convenienti dal punto di vista dei contenuti.

Ora però il provider di Coop ha cambiato totalmente modo di agire, ed infatti le sue promozioni lo testimoniano in pieno. Si tratta di offerte piene di contenuti come mai prima d’ora ma soprattutto con prezzi estremamente accessibili per tutti. A risaltare è soprattutto l’ultima proposta, la quale è disponibile sul sito ufficiale per un prezzo molto basso ogni mese.

CoopVoce sfida Iliad con la sua nuova offerta: entrambe le promo hanno 50 giga in 4G per navigare sul web

CoopVoce ha dimostrato di potersi sedere a tavoli molto importanti, soprattutto dopo aver lanciato l’ultima promozione. Grazie a questa infatti la sfida con Iliad è aperta, anche se il gestore proveniente dalla Francia ha un prezzo ancora più basso.

La ChiamaTutti TOP 50 di CoopVoce offre ogni mese a tutti gli utenti minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo in questo caso di soli 10 € al mese, e durando per sempre racchiude una grande opportunità per chi sottoscrive la promo.

L’offerta di Iliad, la Giga 50, costa solo 7,99 € al mese per sempre e include gli SMS illimitati. Gli altri contenuti sono praticamente identici, ma in questo caso il prezzo sembra essere più conveniente.