Il recente annuncio di Poco F2 Pro e l’imminente arrivo della MIUI 12 attualmente non bastano a Xiaomi, tanto che ha intenzione di stupire il suo pubblico italiano con degli effetti speciali. L’ultima trovata risponde al nome di Xiaomi Live Show.

Quest’ultimo è un evento di lancio che si terrà in diretta streaming su Facebook e YouTube, a partire dalle ore 18:00 del 26 maggio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Live Show si terrà il prossimo 26 maggio 2020

Il colosso cinese al momento non si è sbilanciato del tutto su cosa dovremmo aspettarci, anche se ha comunque rivelato alcuni indizi ai seguaci attraverso la propria pagina Facebook ufficiale. Tra i protagonisti dell’evento ci saranno infatti la famiglia di smartphone Redmi Note 9 e la serie Mi TV, di cui abbiamo da poco recensito il modello Mi TV 4A da 32 pollici.

Al tanto atteso evento parteciperanno anche ospiti speciali e sono previste ulteriori sorprese. Potrebbero inoltre essere annunciati nuovi modelli di smartphone, come il Mi 10 Lite Zoom, oppure altre tipologie di prodotti, attinte dallo sconfinato ecosistema che Xiaomi vanta in Cina e che, alla spicciolata, sta arrivando anche in Europa.

Come anticipato poco fa, non ci sono ancora maggiori indiscrezioni sull’evento, se non quelle presentate dall’azienda. A questo punto, non ci resta che aspettare ancora una decina di giorni per scoprire realmente cosa ci sta aspettando. Quasi sicuramente, come ogni dispositivo del colosso cinese, verranno presentati device di altissimo livello. Restate connessi per maggiori dettagli. Nel frattempo potete dare un’occhiata al sito ufficiale del colosso per scoprire tutti i prodotti in vendita.