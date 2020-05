WindTre spazza letteralmente via le rivali del settore della telefonia mobile riuscendo a lanciare una campagna promozionale unica, anche se comunque distribuita esclusivamente in versione operator attack. Il bundle messo a disposizione dell’utenza è davvero incredibile, sopratutto se confrontato con il suo prezzo finale di vendita, corrispondente a soli 5,99 euro al mese.

Le varie Go 50 Top+ e Go 50 Fire nascono proprio per soddisfare i consumatori sempre al ricerca del meglio, senza comunque essere costretti a versare contributi particolarmente elevati. Entrambe sono attivabili solo ed esclusivamente dai possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, con portabilità obbligatoria del numero originario.

Inizialmente, ricordando che possono essere richieste in tutti i punti vendita, sarà comunque necessario pagare solamente 10 euro per l’acquisto della suddetta. Esistono anche le versioni easy pay, prevedono lo stesso identico costo fisso mensile, ma richiedono il pagamento tramite conto corrente/carta di credito ed obbligano il consumatore a sottostare ad un vincolo contrattuale di durata; in cambio, ad ogni modo, offrono esattamente il doppio dei giga mensili.

WindTre: le promozioni da non perdere

Il bundle è comune ad entrambe, prevede infatti 50 giga di internet alla velocità massima disponibile al momento, 200 SMS da poter utilizzare per telefonare a chiunque, per arrivare fino a illimitati minuti per le chiamate verso ogni numero sul territorio nazionale.

La Go 50 Top+ è la più economica, ha un costo fisso di soli 5,99 euro al mese, ma è attivabile dagli uscenti da un MVNO (che non sia PosteMobile, Kena Mobile, ho.Mobile o LycaMobile). Tutti gli altri, invece, possono richiedere la Go 50 Fire a 6,99 euro al mese.