Vodafone sfida apertamente Iliad con il lancio di una promozione davvero unica nel suo genere, proprio perché in grado di convogliare al proprio interno tanti giga, minuti e SMS, richiedendo nel contempo un contributo fisso pari a soli 7 euro mensili.

L’idea dell’azienda è stata proprio quella di proporre una operator attack dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in modo da indurre il consumatore in possesso di una SIM di Iliad o di un MVNO a cambiare operatore telefonico. Data la sua natura, è chiaro che l’attivazione risulta essere possibile solo ed esclusivamente per i possessori di un numero legato ai suddetti; il costo iniziale da sostenere equivale nello specifico a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. Non sono presenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che il cliente potrà decidere di abbandonare l’azienda quando e come vorrà, senza necessariamente essere costretto a pagare penali o costi aggiuntivi.

Passa a Vodafone: la promozione non ha rivali in Italia

La Special 50 Digital Edition, questo è il suo nome, nasce per soddisfare le esigenze del consumatore alla ricerca di una soluzione dai contenuti sostanziosi. Al suo interno è infatti possibile trovare ben 50 giga di internet sotto rete telefonica Vodafone con limitazione a 600Mbps in download, passando anche per illimitati minuti da poter utilizzare per telefonare a chiunque, nonché infiniti SMS da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

L’intero bundle indicato può essere sfruttato nella sua interezza pagando un contributo fisso mensile, tramite credito residuo della SIM ricaricabile, pari a soli 7 euro. Se interessati, potrete comunque richiedere il versamento tramite conto corrente bancario.