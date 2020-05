Unieuro conclude con oggi, 17 maggio 2020, una delle più interessanti campagne promozionali degli ultimi mesi, gli utenti possono recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, i prezzi sono però validi solo fino all’orario di chiusura.

Nell’eventualità in cui, invece, non aveste la possibilità di muovervi personalmente, sappiate che esiste anche il sito ufficiale, grazie all’e-commerce il volantino è esteso fino alla mezzanotte, la spedizione è nella maggior parte dei casi gratuita (ma controllate attentamente di ordine in ordine).

Premendo qui, invece, vi collegherete al nostro canale Telegram, dove potrete scoprire le migliori offerte Amazon ed i prezzi più bassi in circolazione.

Volantino Unieuro: questi sono i prezzi da cogliere al volo

Il terminale di cui vi possiamo sicuramente consigliare l’acquisto è lo Huawei P30 Pro, un dispositivo dalle prestazioni davvero incredibili, oggi in vendita a 599 euro, ed in grado di soddisfare i consumatori con servizi Google ed un ottimo comparto fotografico.

Gli interessati a terminali più economici, invece, possono fare affidamento su modelli con prezzo inferiore ai 300 euro, ad esempio annoveriamo Huawei P40 Lite, Galaxy A30S, LG K30S, Motorola E6 Plus, Oppo A9 2020 e similari, tutti naturalmente commercializzati con garanzia legale di 24 mesi ed in versione totalmente no brand.

Il volantino Unieuro naturalmente coinvolge tante offerte e categorie merceologiche differenti, se volete conoscerlo da vicino, qui sotto trovate tutte le informazioni del caso. Ricordate solamente che gli acquisti possono essere completati sia online che nei punti vendita, entro la fine della giornata odierna, a partire da domani verranno completamente disattivati.