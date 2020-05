Il lancio della nuova famiglia Redmi 10X è sempre più vicino. Infatti, in queste ore sono trapelate tante informazioni riguardanti i due terminali. Tra i dettagli emersi c’è sia la dotazione tecnica, ma anche le colorazioni disponibili al lancio.

Iniziamo dicendo che Redmi 10X arriverà in due varianti principali, secondo il leak di Ishan Agarwal in partnership con 91Mobiles. Il brand controllato da Xiaomi ha deciso di realizzare una versione dotata di modem 4G classico ma anche una compatibile con il 5G. Ad ogni versione corrisponderà una scheda tecnica simile, ma con alcune sostanziali differenze.

Redmi 10X arriverà in versione 4G e 5G



Partendo con la versione 4G, il Redmi 10X sarà caratterizzato da un display da 6.53 pollici dotato di una risoluzione pari a 1080×2340 pixel. Il display ospiterà un foro per la fotocamera anteriore da 13MP. Il comparto fotografico sarà quadruplo con un sensore principale da 48MP. La batteria invece sarà da 5020mAh.

Il SoC scelto sarà il MediaTek Helio G70 accompagnato da due tagli di memoria. Il primo sarà da 4/128GB mentre il secondo da 6/128GB. I colori disponibili al lancio saranno tre: bianco, blu cielo e verde

Per quanto riguarda il Redmi 10X 5G, il display e il SoC saranno gli stessi della versione 4G. A cambiare saranno i tagli di memoria che invece saranno tre. Si parte con 6/128GB per passare a 8/128GB e infine a 8/256GB per la memoria RAM e di sistema. I colori della scocca saranno anche in questo caso tre: blu scuro, viola, oro e argento.