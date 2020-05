L’arrivo della stagione 5 di Lucifer è sempre più imminente: ecco cosa sappiamo dei nuovi episodi, grazie alle anticipazioni sul cast, e da quando sarà disponibile.

La quarta stagione di Lucifer è arrivata su Netflix l’8 maggio del 2019 precedentemente salvata da morte certa. Come saprete infatti, Lucifer nasce come show del network americano Fox, il quale si è occupato delle prime tre stagioni. L’11 maggio del 2018, però, quando ancora il season finale non era giunto in TV, la rete aveva annunciato l’eliminazione della serie, tra lo stupore del cast e soprattutto dei fan. Essi trovatisi davanti una barriera insormontabile, non si sono arresi e hanno puntato ad altri network, quali The CW inizialmente, e solo dopo: le piattaforme streaming. Alla fine, Netflix ha avuto la meglio e ha scelto di salvare Lucifer.

Senza dubbio la serie ha rilasciato miliardi di commenti positivi. Gli showrunner hanno sempre creduto che la storia potesse proseguire oltre una sola stagione. Come hanno affermato a TVLine, avevano già pronta da molto la sequenza di apertura di un possibile 5×01. E così è stato: Lucifer 5 sarà in onda! Inizialmente, però, c’era un problema. La quinta stagione sarebbe dovuta essere l’ultima. Ora sembra che le cose siano cambiate.

Joe Henderson e Ildy Modrovich, gli showrunner hanno ringraziato fan e Netflix così:

“Siamo incredibilmente grati a Netflix per aver salvato il nostro show la scorsa stagione e per permetterci ora di concludere la storia di Lucifer secondo i nostri termini. Ma soprattutto vogliamo ringraziare i fan per la loro passione e per il loro sostegno. Il meglio deve ancora arrivare!”

Lucifer 5: il cast

Per la nuova stagione ritorneranno tutti gli attori principali quali Tom Ellis, interprete di Lucifer Morningstar, così come Lauren German e la sua detective Chloe Decker. Assieme a loro vi saranno nuovamente anche: Kevin Alejandro nel ruolo di Dan Espinoza, DB Woodside nei panni dell’angelo Amendiel, Lesley-Ann Brandt nelle vesti di Mazikeen, Aimee Garcia interprete di Ella Lopez, Rachel Harris nel ruolo della dottoressa Linda Martin e per finire Scarlett Estevez come Trixie.