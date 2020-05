Iliad ha già ottenuto in questi primi mesi del 2020 le risposte che cercava. La compagnia telefonica, che tra pochi giorni compirà il suo secondo anno di attività nel nostro paese, ad oggi rappresenta una realtà del mercato e può competere ad armi pari con avversari del calibro di TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad, gli occhi al futuro per il rilascio delle reti in Fibra Ottica

Se sino ad ora il successo di Iliad è stato caratterizzato in maniera principale dalle offerte low – si pensi alla popolarissima iniziativa Giga 50 – l’impegno a medio termine dell’operatore è quello di ampliare ancor di più i suoi servizi. Oltre a quelli che sono gli extra già presenti nelle ricaricabili già disponibili, per il futuro l’operatore sta lavorando ad ulteriori sorprese.

L’attesa del pubblico in queste settimane è tutta rivolta al lancio delle linee 5G. Anche durante l’emergenza sanitaria, i tecnici dell’operatore hanno lavorato per le infrastrutture propedeutiche alle reti ad alta velocità. L’arrivo del 5G è previsto tra la fine di questo 2020 e l’inizio del nuovo anno.

Oltre il 5G però c’è di più. Le prospettive di Iliad sono ancora più ampie di questa scadenza e guardano al 2024. In base a ciò che è stato detto anche da dirigenti dell’operatore, entro questo anno Iliad farà il suo esordio anche in Italia nel campo della telefonia fissa. Da tempo le richieste del pubblico su un impegno in prima linea per le linee in Fibra Ottica erano incessanti. Ebbene, la compagnia francese sembra aver accolto l’invio e si prepara a rivoluzionare il mercato anche delle telefonia domestica.