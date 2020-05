Anche online è possibile andare in contro a vere e proprie truffe capaci di prosciugare carte di credito e conti correnti. Le strategie impiegate dai cyber-criminali per compiere questi inganni sono davvero numerose ma i principali tentativi di frode in cui è possibile imbattersi sono il phishing, lo smishing e il vishing.

Phishing, smishing e vishing: ecco i tentativi di frode online più frequenti!

I tentativi di frode online più diffusi sono il phishing, lo smishing e il vishing. Il primo arriva tramite email che presentano indirizzi molto simili a quelli di aziende ed enti conosciuti e ingannano psicologicamente gli utenti tramite apposite comunicazioni fino ad convincerli a cliccare su link fraudolenti presenti nel messaggio. Cliccando gli utenti hanno accesso a pagine truffaldine che in pochi istanti rubano i loro dati sensibili.

Lo smishing segue la stessa strategia ma, a differenza del phishing, arriva tramite SMS. In questo caso, infatti, la truffa si presenta direttamente sugli smartphone degli utenti, così come in caso di vishing. Quest’ultimo agisce attraverso chiamate provenienti da falsi operatori che contattano gli utenti per estorcere i loro dati sensibili; dati che spesso consentono di accedere ai conti correnti e alle carte di credito.

E’ sempre opportuno, quindi, non fornire le proprie informazioni personali e non inserire dati in pagine fornite da terze parti. Si consiglia, inoltre, di non cliccare sui link o sui file ricevuti attraverso le email o gli SMS o proposti sui vari Social. Inoltre, può rivelarsi molto utile tenersi aggiornati tramite la pagina ufficiale “Commissariato di PS Online Italia”.