A partire da domani, lunedì 18 maggio 2020, l’operatore virtuale ho.Mobile, permetterà a tutti i nuovi clienti che vogliono attivare un nuovo numero, di richiedere che il numero in questione sia personalizzato.

Con personalizzato intendiamo un numero con il prefisso 379 con decade 1 e decade 2. l nuovo cliente potrà così scegliere il proprio numero personalizzato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile permetterà di richiedere un nuovo numero personalizzato

Secondo le ultime indiscrezioni, saranno proposte alcune combinazioni, come già succede con iliad, ma per questo e per capire i canali di vendita che potranno usufruire di questo nuovo meccanismo, dovremo sicuramente aspettare una dichiarazione da parte dell’operatore. Nel frattempo, dallo scorso 16 maggio 2020 l’operatore virtuale ha deciso di prorogare fino al 24 Maggio 2020 l’offerta ho. 8.99 50 Giga.

Quest’ultima vi ricordo che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. L’offerta è attivabile dagli utenti che attivano un nuovo numero o per tutti quelli che provengono da Kena Mobile e Daily Telecom. Il costo di attivazione è di 9,99 euro che comprende anche il costo della SIM.

Il costo mensile di 8,99 euro è condizionato all’attivazione di un nuovo numero o all’effettiva portabilità entro 15 giorni dagli operatori a cui l’offerta è dedicata. In caso di portabilità da altri operatori il costo dell’offerta diventerà di 12,99 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli di questa offerta o per scoprire tutte le altre attivabili, indipendentemente dall’operatore di provenienza, visitate il sito ufficiale dell’operatore.