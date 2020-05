Il socio Euronics Via Lattea è riuscito a sfoderare una delle migliori campagne promozionali degli ultimi mesi, tutti gli utenti hanno l’opportunità di risparmiare notevolmente su ogni acquisto effettuato, senza comunque rinunciare alla qualità generale degli stessi.

Fino al 20 maggio è disponibile un volantino dal retrogusto incredibile, per i clienti che si recheranno personalmente in negozio è possibile approfittare di una soluzione davvero molto interessante, gli acquisti possono essere completati esclusivamente da Via Lattea, non sul sito ufficiale o altrove sul territorio nazionale.

Volantino Euronics: il rapporto qualità/prezzo è davvero incredibile

Le occasioni per risparmiare si susseguono all’interno del volantino Euronics, perfettamente in grado di aiutare a spendere poco su alcuni dei migliori prodotti in circolazione. Il top di gamma del periodo risulta essere lo Huawei P30 Pro, un terminale ancora acquistabile a 599 euro, ma comunque dalle prestazioni decisamente superiori alla media dei dispositivi in vendita a prezzi dello stesso livello.

L’alternativa più economica è comunque lo Huawei Nova 5T, un terminale disponibile a 299 euro, gli utenti lo hanno letteralmente adorato nel corso del 2019, originariamente lanciato a 499 euro, i 200 euro di sconti applicati lo rendono molto più appetibile.

Le offerte del volantino Euronics ovviamente non terminano qui, se siete curiosi di conoscerlo da vicino non dovete fare altro che aprire le pagine che trovate inserite nel nostro articolo, ma non dimenticate che gli acquisti potranno essere completati solamente presso il socio Euronics Via Lattea, non altrove o sul sito.